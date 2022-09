Benjamin Biolay: «Il y a tout mon petit parcours intime dans ce disque »

Benjamin Biolay nous donne rendez-vous au Mad Brussels, le Centre contemporain du design et du style du centre-ville. Quelques jours plus tôt, il était aux Solidarités de Namur et au Grand Prix de Formule 1 de Francorchamps. Quelques jours plus tard, il est à la Madeleine et au Cirque royal. Au milieu de cette semaine belge, il trouve le temps de faire la promotion de son dixième album enregistré, comme les précédents, à l’ICP ixellois. Autant dire qu’ici, chez nous, il est chez lui.

Et alors ce Grand Prix ?

Incroyable ! Dimanche, Max (Verstappen) était intouchable. À chaque tour, on le voyait reprendre des secondes. Sa mère est belge, donc il jouait un peu local en plus de tous les Hollandais en orange… On était placés au raidillon en plus.