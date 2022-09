Prix de l’énergie: «Une action européenne au printemps aurait limité la casse», selon Alexander De Croo

Les « cinq à dix hivers difficiles » prédits par Alexander De Croo le 22 août dernier deviennent au fil des jours un slogan : « Avec une bonne gestion, on peut limiter (les difficultés) à cinq ans. Avec une mauvaise gestion, ce sera peut-être dix », a estimé le Premier ministre lundi dans une intervention face aux diplomates belges lors des « Journées de contact diplomatiques », à Bruxelles.

On a beaucoup parlé du gouvernement allemand, qui a annoncé durant le week-end débloquer par moins de 65 milliards pour soutenir le pouvoir d’achat des ménages. En Belgique, le comité de concertation « énergie » n’avait pas abouti à de grandes annonces. Mais le Premier ministre rejette une comparaison qui, selon lui, trompe. « Ce que l’on fait en Belgique est comparable à l’Allemagne. L’indexation (des salaires, etc.), on n’en parle pas, or, ce n’est pas gratuit. »