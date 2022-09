Ligue des champions: voici ce qui change sur RTL dès ce soir

Rebelote ou presque ce mercredi 7 septembre, pour l’entrée en matière du FC Bruges face au Bayer Leverkusen, avec Vincenzo Ciuro, Will Still et Johan Walem en plateau et Emiliano Bonfigli et Frédéric Herpoel aux commentaires. Le couvert sera encore remis mardi et mercredi prochains pour les déplacements de Bruges à Porto et l’affrontement entre Manchester City et le Borussia Dortmund.