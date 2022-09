Semences résistantes, forages, stockages d’eau de pluie,… comment les infrastructures sportives gèrent la sécheresse (sans abuser)

Des pelouses douillettes sous les crampons, des golfs encore verts, du bitume arrosé pour le confort des coureurs… en pleine sécheresse ?! Les polémiques autour de l’usage de l’eau par les infrastructures sportives – en particulier les golfs et clubs de foot professionnels, bénéficiant de dérogations aux restrictions imposées – ont rythmé l’été outre-Quiévrain, augurant parfois de « la guerre de l’eau » que le réchauffement climatique risque d’imposer dans certaines régions. En Belgique, où les restrictions, de plus en plus nombreuses, n’ont été décidées qu’au niveau local à ce stade, ce genre de dérogations ne devraient a priori pas être accordées, en tout cas pas pour les golfs, classés parmi les activités « non essentielles » (le gouvernement wallon planche actuelle sur un décret cadrant les futures restrictions).