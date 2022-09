Le bien à la loupe, à Bruxelles: un appartement de 3 chambres à 745.000 euros (photos)

Ce vaste appartement est situé à Woluwe-Saint-Lambert, à distance de marche de nombreux transports en commun et facilités. Le bien date des années 30 et a été rénové en 2021, ce qui se traduit par des espaces de vie contemporains agrémentés de hauts plafonds et de divers éléments de caractère. L’appartement est aussi particulièrement lumineux et offre, entre autres, trois chambres, deux salles d’eau, divers rangements ou encore une grande terrasse commune au sommet de l’immeuble.

Situation

L’appartement se trouve au 3e étage d’un immeuble d’angle situé à Woluwe-Saint-Lambert. Le bâtiment est implanté sur une avenue passante à proximité immédiate du square et du métro Joséphine-Charlotte. Le quartier rassemble plusieurs commerces, services et établissements horeca accessibles en 5 à 10 minutes de marche. La situation de l’appartement permet aussi un accès rapide à Montgomery et à diverses écoles situées à proximité. En plus du métro, le quartier comporte des arrêts de bus et de tram joignables en quelques minutes à pied.

2

Etat général

L’immeuble qui héberge l’appartement est une construction Art Deco des années 1930 présentant un certain caractère et de belles hauteurs de plafond. L’appartement en lui-même est agrémenté de parquets, de cheminée et autres éléments d’époque qui ont été préservés malgré une rénovation en profondeur en 2021. Celle-ci a permis d’apporter à l’habitation une décoration contemporaine et des équipements récents, notamment au niveau des salles d’eau et de la cuisine. Le système électrique a été revu, de nouveaux châssis en double vitrage ont été installés et l’isolation par rapport aux appartements voisins a été renforcée. Le chauffage est quant à lui alimenté par une chaudière commune au mazout (PEB E), et l’on note aussi la présence de volets électriques pilotés par le wifi.

3

Disposition

L’appartement est principalement organisé en longueur côté rue et ses multiples fenêtres lui apportent beaucoup de luminosité naturelle. Le hall d’entrée donne accès à un local technique et est largement ouvert sur le séjour comportant 3 pièces en enfilade, dont un salon, une salle à manger et un coin TV (ou bureau, par exemple). Le living communique aussi avec un couloir central qui permet de rejoindre les autres pièces de l’appartement, dont la cuisine, reliée à un espace de service. Le couloir central dessert aussi deux chambres en face desquelles on retrouve une petite salle de bain, et une suite parentale composée d’une chambre, un dressing et une salle de douche agencée en longueur. L’appartement est complété par deux caves au sous-sol ainsi qu’une chambre de bonne et une vaste terrasse commune au 7e étage.

4

Prix

L’appartement est affiché au prix de 745.000 euros et est en bon état général vu sa rénovation récente. Les charges mensuelles s’élèvent à +/- 400 pour les communs, le chauffage et l’eau (chaude et froide). Il est possible d’acquérir un box de garage et un emplacement extérieur de parking pour un supplément de 45.000 euros.

Surface habitable : +/- 215 m2

Chambres : 3

Salles d’eau : 2

WC : 2

Cave : oui

Jardin : non, mais terrasse commune

Etat : habitable

Garage : non, mais garage et emplacement en option

PEB : E