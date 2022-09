Kevin De Bruyne, Eden Hazard, Thibaut Courtois...: 21 Belges à l’assaut de la Ligue des champions cette saison

Le Stade Olympique Atatürk d’Istanbul couronnera-t-il, le 10 juin 2023 un septième joueur belge dans la plus prestigieuse des compétitions de clubs ? Jusqu’à présent, seuls Eric Gerets (PSV, 1988), Daniel Van Buyten (Bayern Munich, 2013), Divock Origi et Simon Mignolet (Liverpool, 2019) et Thibaut Courtois et Eden Hazard (Real Madrid, 2022) ont remporté une finale de Ligue des champions. Avec un rythme qui s’est largement accéléré ces dernières années au gré de la multiplication de nos compatriotes dans les plus grands clubs européens.

Aster Vranckx, l’« oublié » de Milan

Cette saison, au coup d’envoi de la compétition, il y a 21 Belges inscrits sur les listes des 32 clubs présents dans les poules. Sans surprise, c’est au FC Bruges qu’ils sont les plus nombreux, puisqu’on en dénombre huit. Vient ensuite l’AC Milan où Alexis Saelemaekers a été rejoint par Divock Origi (Liverpool) et Charles De Ketelaere (Bruges). On n’oublie pas qu’Aster Vranckx est lui aussi arrivé en Lombardie cet été mais les Rossoneri n’ont pu l’inclure sur leurs listes UEFA. Sur la liste A, ils n’ont d’ailleurs pu inscrire que 23 noms (sur 25 normalement) car ils n’ont que six éléments – contre huit exigés dans le règlement – qui répondent aux critères des joueurs formés localement. Pour la B, c’est l’ancien milieu de Wolfsbourg qui ne satisfait pas aux conditions. Il pourra en revanche être inclus en janvier, si Milan passe l’hiver au chaud et qu’il convainc Stefano Pioli de le reprendre.