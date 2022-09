Les prix des carburants en baisse en France: et en Belgique?

Les prix moyens des carburants routiers vendus dans les stations-service de France ont reculé la semaine dernière en particulier grâce à la nouvelle ristourne de l’État, relevée à 30 centimes le litre depuis le 1er septembre.

Le gazole était à 1,78 euro, soit 16 centimes de moins que la semaine précédente, selon des chiffres arrêtés vendredi et transmis par le ministère français de la Transition énergétique. L’essence super SP95 est à 1,6186 euro, soit 16 centimes de moins environ, et le SP95-E10 à 1,5420, en recul de 19 centimes. Ces prix tiennent compte d’une ristourne relevée le 1er septembre. Pour se faire, le gouvernement français augmente temporairement la remise sur les accises à 30 centimes d’euro par litre et le fournisseur Total Energies accorde une autre remise de 20 centimes d’euro.