Procès de l’attentat de Nice: où le sordide va côtoyer la douleur des victimes

Ils sont trois dans le box, et quatre, sous contrôle judiciaire, à s’approcher de la barre d’un air nonchalant pour décliner leur identité à l’ouverture de l’audience. Six hommes, une femme, de nationalité tunisienne ou albanaise, et qui, maîtrisant mal le français, s’appuient pour la plupart sur un interprète. Un huitième, dans les geôles tunisiennes, sera jugé en son absence. Les voici donc, les sept accusés du procès de l’attentat de Nice. Dès leur apparition, l’impression est saisissante. Ces sept-là, qui ont pris place dans la même salle d’audience que Salah Abdeslam et ses complices pour le procès du « V13 », n’ont pas la même envergure. Si trois sont renvoyés pour association de malfaiteurs terroristes, aucun n’est considéré comme radicalisé. Aucun n’a fait le voyage depuis la Syrie pour frapper la France. Et aucun n’a été directement mandaté par Daesh pour faire couler le sang sur la Promenade des Anglais ce soir du 14 juillet 2016.