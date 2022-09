Podcast – Cyclisme: un Belge peut-il remporter un Grand Tour, une première depuis 44 ans?

Par Pierre Fagnart Publié le 6/09/2022

Le Tour d’Espagne cycliste entre aujourd’hui dans sa troisième semaine, la dernière. Le Belge Remco Evenepoel porte toujours le maillot rouge de leader. Il compte un peu plus d’une minute trente d’avance sur son plus proche poursuivant. Un peu plus de deux minutes pour le troisième. On a appelé Stéphane Thirion, notre spécialiste cyclisme et envoyé spécial sur ce tour d’Espagne pour savoir si Evenepoel avait déjà course gagnée ?

