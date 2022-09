Crise énergétique: la France veut «une contribution européenne des opérateurs énergétiques»

Charles Michel souhaite que la Commission dépose des « propositions concrètes par rapport aux prix de l’énergie » sur la table du Conseil des ministres européens ce vendredi ? Ça tombe bien, c’est prévu. Le porte-parole de l’exécutif communautaire a confirmé qu’un document serait finalisé par les experts, d’ici le 9 septembre, et que le sujet serait abordé dès ce mercredi par Ursula von der Leyen au cours d’une réunion prévue avec les représentants permanents des Vingt-Sept. Et de réfuter la critique du président du Conseil européen. « Nous sommes parfaitement dans les temps. » Mais vu « l’extrême complexité du sujet, et les sensibilités à l’œuvre », il faut du travail « afin de s’assurer que les interventions produiront les bons résultats sur les prix, la réduction de la consommation ou les renouvelables ».