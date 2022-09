Victoire de Liz Truss : les défis qui attendent la nouvelle Première ministre britannique

Crise de l’énergie, inflation, financement de la santé, protocole nord-irlandais… Liz Truss récupère un Royaume-Uni fragilisé par le contexte international, les conséquences de la pandémie et du Brexit mais elle hérite aussi d’un parti divisé du fait de son prédécesseur.

Sans surprise, Liz Truss, la fidèle ministre des Affaires étrangères de Boris Johnson, a été nommée Première ministre lundi au Royaume-Uni. Elle a remporté plus de 81.000 votes, contre 60.399 pour Rishi Sunak. L’écart est moins écrasant que ce à quoi on aurait pu s’attendre, ce qui révèle que les membres du parti se rangent de façon un peu moins unanime derrière la Première ministre. Pour la nouvelle occupante du 10 Downing Street, il sera d’autant plus difficile de faire ses preuves que les dossiers qui l’attendent sont pour le moins explosifs.