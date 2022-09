US Open: la chasse au titre et au trône est ouverte

L’élimination de Daniil Medvedev, le tenant et nº1 mondial, dès les huitièmes de finale, par un Nick Kyrgios métamorphosé depuis son parcours à Wimbledon, donne une autre dimension à cet US Open.

Après avoir vécu à l’heure de Serena Williams toute la première semaine, cet US Open 2022 a pris un vrai tournant dès l’entame de ce qu’on appelle la deuxième semaine, en Grand Chelem, côté messieurs.

Depuis le tirage, on avait noté cette affiche potentielle des huitièmes de finale entre Daniil Medvedev, tenant du titre et nº1 mondial, et un Nick Kyrgios transformé depuis sa finale à Wimbledon, voici deux mois.