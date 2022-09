Bruxelles: de nouvelles complications pour le réaménagement du plateau du Heysel

C’est un monstre ». Un fin observateur résume ainsi le dossier du réaménagement du plateau du Heysel. Ce dernier remporte en effet haut la main la palme de la complexité à Bruxelles. Rares se trouvent les intervenants à en connaître tous les tenants et aboutissants. L’extrême technicité de ce dossier représente une partie de l’explication. Son caractère éminemment politique en constitue une autre. La Ville de Bruxelles et la Région y possèdent chacun des intérêts. La première cherche à développer un immense terrain dont elle est propriétaire. La seconde ne peut se désintéresser du sort d’une zone si stratégique. Les prochains mois pourraient s’avérer décisifs pour le site de 70 hectares. Le temps presse. Le projet Neo 1, qui prévoit notamment un centre commercial, devient obsolète, selon de nombreux acteurs. Le Parc des Expositions nécessite, quant à lui, une rénovation de toute urgence. Or, un élément nouveau vient encore davantage compliquer l’équation.