Philippe Gilbert impressionné par Remco Evenepoel: «Il roule en patron»

Lorsque j’ai vu Remco en difficulté samedi, j’étais un peu inquiet car la chaleur était suffocante mais, surtout, ce n’est jamais anodin de tomber dans une course par étapes et de repartir blessé, même si les blessures sont superficielles. Souvent, on se sent mieux le lendemain, c’est une question d’adrénaline, je connais bien le sujet mais, 48 heures après, on prend un coup sur la tête. Le corps refuse de lutter davantage, il produit un réflexe de protection. Je suis donc convaincu que son coup de moins bien était dû à cela.

Car on ne pouvait pas utiliser le terme de défaillance dans le chef de Remco. La chute, additionnée à la chaleur et à ce col difficile, c’était beaucoup pour lui. Ce qui m’a frappé, c’est qu’il ne s’est jamais énervé. On voit qu’il a énormément gagné en maturité. Attaqué, il ne s’est pas mis dans le rouge, il a réglé la montée à son tempo.