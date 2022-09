La première de la ministre Lahbib

Ils étaient tous présents lundi matin pour écouter « leur » nouvelle ministre. Le choix du masculin pluriel est de circonstance car les chefs de poste, ambassadeurs et consuls généraux, sont majoritairement des hommes à près de 90 % ! A l’occasion des « journées de contact diplomatiques » qui réunissent tous les ans au début du mois de septembre le top de la diplomatie belge (sauf quand le covid joue les trouble-fête), la nouvelle ministre des Affaires étrangères Hadja Lahbib (MR) a ouvert les débats lundi matin avec un discours en bonne et due forme pour cette première. Et elle a plutôt fait bonne impression. « Je ne la connaissais pas mais elle se débrouille bien, même en néerlandais apparemment », nous ont confiés plusieurs diplomates présents dans la salle Europe du Palais d’Egmont à Bruxelles.