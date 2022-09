Liquidation, condamnation: la pression s’accroît sur les journalistes russes

Aujourd’hui, ils ont tué le journal… » Samedi, Dmitri Mouratov était à la tête du cortège funèbre de Mikhaïl Gorbatchev, le dernier dirigeant de l’URSS, décédé mardi dernier. Lundi, hasard ou non, le rédacteur en chef historique de Novaïa Gazeta, l’un des derniers bastions de la presse au ton rebelle face au Kremlin de Vladimir Poutine, a appris la révocation par la justice russe de sa licence de l’édition papier. Concrètement, cela équivaut à l’invalidation du certificat d’enregistrement et signe la fin définitive de Novaïa Gazeta, dont Mikhaïl Gorbatchev, le père de la « perestroïka » (restructuration) et de la « glasnost » (transparence), a été jusqu’au bout un soutien historique.