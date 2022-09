Flambée des prix de l'énergie: les entreprises veulent des aides type «corona»

On se serait cru au plus fort de la crise covid, quand les gouvernements du pays volaient au secours des entreprises contraintes à l’arrêt. Ce lundi à 16h, les organisations patronales ont été reçues au 16, Rue de la Loi, en présence notamment du Premier ministre, Alexander De Croo (Open VLD), et du ministre fédéral de l’Emploi, Pierre-Yves Dermagne (PS), mais également des Ministres-Présidents et ministres de l’Economie des trois Régions du pays. Une large tablée politique pour accueillir les doléances d’une importante délégation patronale, où l’on retrouvait notamment Pieter Timmermans (FEB), ainsi que des représentants du Voka, de l’Union wallonne des Entreprises, des Classes moyennes mais aussi du secteur de la chimie (Essenscia), fortement impacté par la hausse des prix de l’énergie.