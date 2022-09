Au Chili, le grand chambardement n’aura pas lieu

Depuis plus de 40 ans, le Chili est régi par une Constitution élaborée sous la dictature militaire de Pinochet. Ce dimanche, les électeurs ont voté « non » face à un nouveau texte qui allait, dans un grand basculement, faire du Chili un des pays les progressistes du monde.

Et, patatras, c’est le « non » à la nouvelle Constitution qui, avec 61,9 %, l’a très largement emporté.

Après le très large mouvement de protestation sociale qui avait chamboulé le pays en 2019, les Chiliens avaient pourtant, en octobre 2020, réclamé à 79 % que soit rédigée une nouvelle loi fondamentale. Et élu en mai suivant les 154 membres de l’Assemblée constituante, très largement de gauche, avec de nombreux indépendants, bien loin des partis traditionnels.