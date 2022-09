Supermarchés: l’infographie qui montre le grand écart des prix entre la Belgique et la France

Avec un taux d’inflation qui frôlait les 10 % en août, principalement à cause de la flambée des prix de l’énergie, tous les moyens sont bons pour compresser ses dépenses, estiment de nombreux Belges. Ainsi seraient-ils de plus en plus à se rendre en France pour effectuer leurs courses au supermarché car les prix y seraient plus doux. Ce shopping transfrontalier serait d’autant plus alléchant pour les Belges vivant à proximité du Nord de la France, en raison des prix des carburants, là aussi plus cléments.