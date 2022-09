Dans nos prisons, «des conditions de vie pénibles, voire inhumaines et dégradantes»

Le CCSP (Conseil central de surveillance pénitentiaire) a rendu public, ce lundi, son rapport annuel. Et comme on pouvait s’en douter, ce récent organe dépendant du parlement fédéral – dont la présidente Eliane Tillieux (PS) était présente pour le dévoilement des grandes lignes du rapport – tire la sonnette d’alarme. La population carcérale n’a cessé d’augmenter en 2021, relève-t-elle, « sans que l’on tire profit de certaines constatations faites au moment de la pandémie », explique Marc Nève, son président, en faisant ainsi notamment référence aux libérations pour désengorger les prisons en période de covid, qui n’ont pas entraîné plus de récidives. Et tandis que les détenus sont de plus en plus nombreux, leur détention est loin de s’améliorer : le CCSP évoque « des conditions de vie pénibles, voire inhumaines et dégradantes », et parle de cellules dans un état « archaïque » à Jamioulx, Louvain central, Nivelles ou encore Forest. Le vieillissement des bâtiments (accéléré par leur usage intensif et le surnombre), le manque d’hygiène (absence de produit de nettoyage pour les détenus, WC absent ou non isolé dans certaines cellules, douches rouillées et/ou moisies), l’éclairage insuffisant, l’exiguïté des cellules ou l’absence de ventilation sont des problèmes récurrents, souligne le conseil, qui sévissent dans les établissements pénitentiaires, hormis ceux qui ont été récemment construits. Le rapport annuel pointe également la vétusté de la plupart des bâtiments « et les nuisibles qui y prolifèrent » (rats, souris, cafards), cela entraînant « des conséquences néfastes sur la santé et le bien-être des personnes incarcérées, sans parler de tout ce qui nuit au respect de leur intimité et de leur estime de soi. »

Délabrement

Dans les prisons de Nivelles, Marneffe, Saint-Gilles, Forest ou encore Jamioulx, ce sont des radiateurs en panne, des carrelages brisés, des plafonds qui s’effondrent, une installation électrique à la sécurité douteuse, des matelas souillés dépourvus de linge de lit… Il arrive aussi que des détenus abîment : à Arlon, Namur, Saint-Hubert, Saint-Gilles et Huy notamment, on a constaté des destructions de portes, de fenêtres ou de télévisions par les occupants. Le mental des personnes incarcérées, relève le CCSP, a fortement été impacté par les mesures drastiques qui leur ont été imposées durant la pandémie, entraînant « des liens familiaux totalement distendus, parfois rompus » et « des projets de réinsertion laissés en jachère, voire anéantis ou abandonnés. »