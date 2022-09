Prisons: «Des conditions de vie pénibles, voire inhumaines et dégradantes»

Le CCSP (Conseil central de surveillance pénitentiaire) a rendu public, ce lundi, son rapport annuel. Et comme on pouvait s’en douter, ce récent organe dépendant du parlement fédéral – dont la présidente Eliane Tillieux (PS) était présente pour le dévoilement des grandes lignes du rapport – tire la sonnette d’alarme. La population carcérale n’a cessé d’augmenter en 2021, relève-t-elle, « sans que l’on tire profit de certaines constatations faites au moment de la pandémie », explique Marc Nève, son président, en faisant ainsi notamment référence aux libérations pour désengorger les prisons en période de covid, qui n’ont pas entraîné plus de récidives. Et tandis que les détenus sont de plus en plus nombreux, leur détention est loin de s’améliorer : le CCSP évoque « des conditions de vie pénibles, voire inhumaines et dégradantes », et parle de cellules dans un état « archaïque » à Jamioulx, Louvain central, Nivelles ou encore Forest.