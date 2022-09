ION Hockey League: le Racing sera attendu au tournant

Les Ucclois, avec un nouveau statut à défendre, ont des ambitions assez hautes et devront faire preuve de plus de régularité et de contrôle dans le jeu pour éviter des baisses de régime durant ces prochaines semaines.

Après avoir décroché, en mai dernier, un titre de champion de Belgique qu’ils attendaient patiemment depuis 81 ans, les joueurs du Racing avaient bien l’intention d’entamer, avec panache, cette nouvelle saison en Division d’honneur face aux promus d’Uccle Sport. Un derby au parfum d’antan qui a tourné court car les protégés de Xavier De Greve n’ont pas réellement laissé l’occasion aux visiteurs de proposer leur jeu. Ils ont frappé de manière chirurgicale lors du premier quart-temps et ils n’ont plus eu qu’à contrôler calmement les trois autres en frappant quand c’était nécessaire, avec un sixième et dernier but inscrit, comme un symbole, par le jeune Gaspard Cornez-Massant (17 ans), qui incarne la jeune garde du club faisant son trou en équipe première. « Il reste encore des détails que nous pouvons améliorer », précisait d’emblée De Greve, le nouveau T1 local qui a succédé, cet été, à Craig Fulton, du côté de l’avenue des Chênes. « Nous avons ainsi perdu trop de balles.