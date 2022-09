Orages: l’IRM émet une alerte jaune sur toute la Belgique

Il fera d’abord assez ensoleillé. Au fil des heures, le ciel s’ennuagera et quelques averses (orageuses) localisées seront déjà possibles dans l’après-midi. Les maxima varieront entre 24 et 28 degrés sous un vent faible à modéré de sud-ouest ou de direction variable.

Ce soir, de fortes rafales de vent seront encore possibles. Les averses se déplaceront en direction du nord-est tout en perdant en intensité. Cette nuit, la tendance aux averses diminuera et les éclaircies s’élargiront. Les minima se situeront entre 14 et 18 degrés. Le vent sera faible à modéré de secteur sud. Au passage des averses, le vent pourra sensiblement se renforcer.

Mardi soir

Les averses se généraliseront et s’accompagneront probablement d’orages, de fortes précipitations et de coups de vent. Dans le courant de la nuit, le temps deviendra sec dans la plupart des régions. Dans l’ouest, le risque d’averses persistera. Les éclaircies s’élargiront excepté en Ardenne où des nuages bas se formeront. Les minima oscilleront entre 13 et 17 degrés sous un vent faible à modéré de secteur sud.

Mercredi

Le temps sera d’abord sec avec des éclaircies parfois généreuses. En soirée et la nuit suivante, des périodes de pluie ou des averses nous parviendront depuis la France, potentiellement accompagnées d’orage. Il fera encore assez chaud avec des maxima de 22 à 26 degrés. Le vent sera modéré de sud à sud-ouest.

Jeudi

La moitié nord-est du pays devra encore composer avec un risque d’averses (orageuses). Après une relative accalmie, de nouvelles averses reviendront l’après-midi et en soirée, pouvant être intenses et orageuses. Les maxima seront compris entre 18 et 22 degrés, ce qui correspond aux valeurs de saison. Le vent sera modéré de sud à sud-ouest.

Vendredi

Il fera dans l’ensemble très nuageux avec des périodes de pluie ou des averses. Le risque d’orage et de précipitations intenses se maintient. Les maxima varieront entre 16 et 21 degrés. Le vent de sud-ouest sera modéré à assez fort. Au littoral, il pourra même être temporairement fort de sud-ouest tournant vers l’ouest.

Samedi

Le temps sera encore variable et nuageux avec des averses ou périodes de pluie. Un temps plus sec accompagné d’embellies pourra gagner l’ouest en fin de journée. Les maxima oscilleront entre 15 degrés en Hautes Fagnes et 20 à 21 degrés dans l’ouest. Le vent sera modéré d’ouest à sud-ouest, et parfois assez fort d’ouest tournant au nord-ouest à la mer.