Kylian Mbappé veut reprendre son sort en main

Entre sa prolongation de contrat XXL mâtinée de caprices et l’histoire de maraboutage dans l’affaire Pogba, l’attaquant du PSG doit se recentrer sur le terrain avec le retour de la Ligue des champions et à l’approche de la Coupe du monde.

Le gamin à peine majeur dont le talent a éclaté aux yeux du grand public lors de la saison 2016-2017 avec Monaco (champion de France, demi-finaliste de la Ligue des champions) a grandi. En bien… et en mal. D’un côté, Kylian Mbappé a (r)affiné son jeu et s’est érigé comme l’un des meilleurs joueurs de la planète. De l’autre, le sympathique garçon de cité – Bondy, en Seine-Saint-Denis – à la tête bien faite a finalement pris la grosse tête. Il se sait très fort. Trop pour son propre bien. Et ce n’est pas la gestion de son cas par le PSG qui l’a aidé à garder les pieds sur terre. Au contraire, elle l’a fait basculer dans un autre monde.