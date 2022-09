Marc Wilmots pas inquiet pour Eden Hazard: «Peut-être qu’il va jouer les 10 derniers matches du Real avant le Mondial»

Ce lundi, l’ancien sélectionneur des Diables rouges, Marc Wilmots était l’invité de La Tribune, sept ans après son dernier passage dans l’émission de la RTBF. Amené à évoquer le cas Eden Hazard, cantonné au banc des remplaçants par son entraîneur Carlo Ancelotti., le Jodoignois s’est pourtant voulu rassurant. « On parle trop vite, on est le 5 septembre et ils vont encore jouer 25 matches d’ici la Coupe du monde », a-t-il expliqué. « Il peut y avoir des blessures et des choses qui vont se passer. Peut-être qu’Hazard va jouer les 10 derniers matches avant la Coupe du monde et qu’il sera frais et dans le rythme. Si vous voyez son visage sur le banc, vous voyez qu’Eden est encore concerné. Il a eu des blessures et maintenant ça va mieux, mais le rythme est important.

Depuis le début de la saison, Hazard n’a disputé que 39 petites minutes en l’espace de quatre matches de championnat.