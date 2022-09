L’arrière droit Marlon Fossey sixième recrue du Standard cet été

Arrivé dimanche soir à Liège, Marlon Fossey s’est soumis durant toute la journée de lundi à des tests physiques et médicaux, organisés à l’Académie et au CHU, qui ont débouché sur la signature de son contrat au Standard. C’est bien d’un transfert définitif dont il s’agit pour cet arrière droit de 23 ans, pur produit de l’Académie de Fulham, auquel Preston s’était également intéressé.

Fossey, qui possède la double nationalité anglaise et américaine, devrait prendre part ce mardi à son premier entraînement et entrer en compte pour le déplacement de vendredi soir à Saint-Trond. C’est le sixième transfert entrant en bord de Meuse après Noah Ohio, Barrett Laursen, Osher Davida, Filippo Melegoni et Stipe Perica.