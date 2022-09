Europe: la caravane s’ébranle, à la guerre comme à la guerre

Face à la crise énergétique, de nombreux pays européens se rappellent qu’il y a une instance qui s’appelle l’Union européenne, et qui peut les aider à s’en sortir mieux : ensemble, on pèse plus lourd, on a plus de moyens.

Réveil généralisé. Après avoir au sortir de l’été professé le catastrophisme et tenté d’agir chacun pour soi, nombre de pays européens se rendent compte que cela ne suffira pas et se souviennent soudain qu’il y a une instance qui s’appelle l’Union européenne qui peut les protéger des cyclones. C’est même le principe de base de ce regroupement de pays : ensemble, on s’en sort mieux car on pèse plus lourd, on a plus de moyens et on peut être solidaires. Appliquez cela à la crise de l’énergie et vous devriez obtenir une possible solution à des problèmes vus comme inextricables par chaque pays en particulier.