Guerre en Ukraine: Macron s’entretient avec Zelensky sur la centrale de Zaporijia

Emmanuel Macron « a rappelé l’impérieuse nécessité de préserver la sûreté et la sécurité des installations nucléaires, qui ne peut passer que par un retrait des forces russes », a indiqué la présidence. « Il a de même réaffirmé sa détermination à ce que la souveraineté ukrainienne sur la centrale soit respectée », a-t-elle ajouté.

Dans son intervention quotidienne, publiée tous les soirs sur internet, le président ukrainien a par ailleurs indiqué que le rapport de la mission de l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA), dont une délégation s’est rendue dans la centrale en fin de semaine dernière, « devrait être publié demain » (mardi). « J’espère qu’il sera objectif », a-t-il ajouté.

Menée par le directeur général de l’AIEA Rafael Grossi, la majeure partie de l’équipe a quitté la centrale vendredi. Sur les six experts restés sur place, quatre sont partis lundi matin alors que deux autres devraient y être présents de façon permanente.

Evoquant le débranchement du réacteur lundi, Volodymyr Zelensky a déclaré : « Une fois de plus, et c’est la deuxième fois, à cause d’une provocation russe, la centrale était au bord d’une catastrophe nucléaire ».

Le 25 août, la plus grande centrale d’Europe avait été temporairement déconnectée du réseau ukrainien pour la première fois de son histoire. Une situation qui inquiète de nombreux dirigeants internationaux, craignant que les bombardements, dont s’accusent mutuellement les deux belligérants, provoquent une catastrophe nucléaire majeure.

Soutien de la France

Au cours de l’entretien, Emmanuel Macron a également « interrogé le président Zelensky sur ses besoins militaires, humanitaires et économiques », en réitérant « le plein soutien de la France pour que l’Ukraine soit restaurée dans ses droits les plus fondamentaux, à commencer par sa souveraineté, sa sécurité, et son intégrité territoriale », selon l’Elysée.