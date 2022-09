SC Charleroi: Ryota Morioka retrouve ses sensations

Après avoir donné un assist en sortant du banc à Zulte Waregem il y a deux semaines et ouvert le score face au FC Bruges, Ryota Morioka a une nouvelle fois été décisif ce dimanche en début de soirée contre Gand. Quelques minutes après une belle frappe tendue, mais déviée, le Japonais a parfaitement repris de la tête un centre de Ken Nkuba pour égaliser et ainsi punir Gand après la relance désastreuse de Michael Ngadeu. Cela porte donc le total de l’ancien Anderlechtois à quatre actions décisives en sept matches puisqu’il avait délivré un assist sur corner lors de la journée inaugurale. De quoi dire qu’on a enfin retrouvé le vrai Morioka ? C’est évidemment à espérer pour le Sporting de Charleroi. En tout cas, le milieu de terrain carolo est dans les mêmes temps de passage que la saison dernière puisqu’il facturait deux buts et trois assists après sept journées. « Mon niveau revient et je me sens mieux.