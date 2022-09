Union: des places en attaque de plus en plus chères

La tendance devient de plus en plus claire : la concurrence sur le front de l’attaque saint-gilloise sera bien plus rude cette saison que l’an dernier.

Blessé après le premier match de championnat à Saint-Trond, Dennis Eckert Ayensa est de retour dans le parcours. Et il le fait savoir à ses concurrents. Monté au jeu contre l’Antwerp mercredi dernier, il avait réduit la marque après un beau une-deux avec Guillaume François. Ce week-end contre Zulte, il s’est à nouveau illustré. Rentré sur la pelouse à la 74e, il a inscrit le troisième but de son équipe, ne tremblant pas au moment de transformer un penalty que Teddy Teuma lui avait gracieusement cédé. Ce dernier pouvant pourtant s’offrir un doublé… « Il m’a demandé s’il pouvait le tirer et je le lui ai volontiers cédé », détaille le capitaine. « Car c’est important pour moi que les attaquants marquent. Il a commencé sur le banc et cela permet donc de tenir tout l’effectif concerné. »