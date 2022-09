Pourquoi il n’y aura pas de «Hazard village» à Braine-le-Comte pour la Coupe du monde

Le bourgmestre confirme que la Coupe du monde ne fera pas l’objet des festivités habituelles dans sa ville. En cause : les conditions hivernales mais surtout les économies d’énergie et l’éthique.

Maxime Daye (MR), le bourgmestre de Braine-le-Comte, a confirmé et commenté l’information ce mardi matin sur les antennes de la RTBF : il n’y aura pas de « Hazard village » en novembre et décembre prochains, sur le site du Champ de la Lune ou ailleurs, à l’occasion de la Coupe du monde. La décision a été prise par la commune ainsi que par les associations et les clubs associés lors des éditions précédentes, qui avaient été des succès.

Dans le fief d’Eden, de Thorgan et de leur famille, la décision fait évidemment sensation. Elle repose sur plusieurs considérations. La Coupe du monde au Qatar se déroulant entre la fin de l’automne et le début de l’hiver, la météo pourrait bien sûr être moins favorable qu’en été pour les amateurs d’écran géant, de buvette en plein air et de barbecue. Il faudrait prévoir un chapiteau imposant, du chauffage : coûteux et peu responsable, alors que les appels à la sobriété énergétique se multiplient.