Averses intenses, grêle, orages... toute la Belgique en alerte

Ce soir, les averses se généraliseront et s’accompagneront probablement d’orages, de fortes précipitations, de coups de vent et de grêle. En seconde partie de nuit, le temps deviendra sec dans la plupart des régions. Les éclaircies, parfois larges, se développeront excepté en Ardenne où des nuages bas se formeront. Les minima oscilleront entre 13 et 17ºC sous un vent faible puis modéré de secteur sud-sud-ouest.

L’Institut royal météorologique (IRM) prévoit d’abord un temps assez ensoleillé mardi matin. Au fil des heures, le ciel s’ennuagera et quelques averses (orageuses) localisées seront toutefois déjà possibles dans l’après-midi. Les maxima varieront de 22 à 24ºC en bord de mer, de 24 à 26ºC en Ardenne, de 26 à 28ºC dans le centre et jusqu’à localement encore un 30ºC en Campine. Le vent sera d’abord modéré de sud à sud-ouest puis il faiblira de direction variable.

Mercredi, le temps sera d’abord sec avec des éclaircies. En cours d’après-midi, quelques averses nous parviendront depuis la France, éventuellement accompagnées d’orage. Il fera encore assez chaud avec des maxima de 22 à 26ºC. Le vent sera modéré de sud à sud-ouest.

Jeudi matin, sur le nord-est et l’est, le temps restera encore très nuageux avec de la pluie et des averses (orageuses). Ailleurs, le temps sera sec avec des éclaircies. Les averses se déplaceront progressivement vers l’Allemagne et le temps deviendra temporairement sec partout. Mais dans l’après-midi, de nouvelles averses se développeront. Elles pourront être intenses et éventuellement accompagnées d’orages et de fortes rafales de vent. Les maxima se situeront entre 17 et 23ºC. Le vent soufflera modérément du sud-sud-ouest ou du sud-ouest.