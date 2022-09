Taïwan: un drone et huit avions militaires chinois sont entrés dans sa zone de défense aérienne

Taïwan a affirmé qu’un drone militaire chinois a pénétré lundi sa zone de défense aérienne, une incursion de plus alors que les tensions entre Pékin et Taipei sont à leur plus haut niveau depuis des décennies.

Le drone, identifié par le ministère de la Défense de Taipei comme étant un appareil BZK-007, est entré au sud-ouest de la zone d’identification de défense aérienne (ADIZ) de Taïwan, accompagné de huit avions militaires chinois. L’ADIZ de Taïwan est plus vaste que son espace aérien et comprend une partie de celle de la Chine et inclut même une portion du continent.