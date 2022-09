La sortie de Christophe Galtier sur le «char à voile» et l’attitude de Kylian Mbappé passent mal au PSG (vidéo)

L’ironie de l’entraîneur du Pari Saint-Germain Christophe Galtier au sujet des déplacements en avion de son équipe n’a pas vraiment fait plaisir du côté des hautes sphères du club.

À la veille du match de Ligue des champions contre la Juventus, le coach parisien a été invité à expliquer le choix du club de faire le déplacement à Nantes en avion plutôt qu’en train, alors que l’écologie et le climat sont au coeur de nombreuses discussions. « On a discuté avec la société avec laquelle on fait nos déplacements pour savoir si on ne pouvait pas se déplacer en char à voile », a-t-il lancé tout sourire, avec à ses côtés, un Kylian Mbappé hilare.