Rob Hopkins: «Il faut décréter l’urgence climatique, comme pour la crise du covid»

Mis en avant par le film « Demain », le militant britannique parie sur l’imagination et les communautés locales pour accélérer la transition écologique.

Une conférence sur la crise climatique est souvent synonyme de prévisions catastrophistes, d’où on ressort certes mieux informé, mais passablement abattu. Rien de tel dans les interventions de Rob Hopkins. Aux projections de fin du monde, ce militant écologiste britannique, professeur de permaculture et auteur de plusieurs livres sur la transition écologique, préfère les histoires inspirantes, car elles stimulent l’imagination. Or c’est elle, soutient-il, qui permet de construire un autre futur.