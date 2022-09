Solvay connaissait la toxicité des «produits chimiques éternels» contaminant des populations riveraines

Des documents internes de l’entreprise belge ont dévoilé que certains produits chimiques polluants ont été remplacés par d’autres considérés comme tout aussi dangereux pour la santé. Le géant de la chimie était au courant de la toxicité de ces produits et les utilise depuis plus de 15 ans.

Ces produits, mieux connus sous le nom de PFAS (de l’anglais per- and polyfluroalkyl substances), sont des molécules très stables, ce qui leur vaut le qualificatif de « produits chimiques éternels ». Ils résistent à des températures très élevées et repoussent l’eau et les graisses. Ils peuvent être utilisés dans la fabrication de revêtement antiadhésif des poêles (Téflon) ou de vêtements imperméables.