La Russie a engrangé «d’énormes revenus» grâce aux cours élevés des énergies fossiles

La Russie a engrangé 158 milliards d’euros de revenus tirés des exportations d’énergies fossiles en six mois de guerre, profitant de cours élevés, selon le rapport d’un centre de recherche indépendant publié mardi, qui appelle à des sanctions plus efficaces.

« La flambée des cours des énergies fossiles signifie que les revenus actuels de la Russie sont bien au-dessus de ceux des années précédentes en dépit des réductions des volumes exportés », souligne le rapport du Centre for research on energy and clean Air (CREA), basé en Finlande.