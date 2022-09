Bruxelles: du changement pour la collecte des sacs-poubelles

Le ministre Ecolo souhaite réduire le passage des éboueurs à une fois par semaine par sac. Pour y arriver, il souhaite vider les sacs blancs (qui bénéficient d’une collecte deux fois par semaine) en redirigeant les déchets organiques vers les sacs orange et les déchets plastiques vers les sacs bleus. « L’idée n’est pas de modifier les collectes pour modifier les collectes. On doit réduire les quantités de déchets non triés parce qu’ils vont tous à l’incinérateur. Ça génère de la pollution, des gaz à effet de serre et c’est un énorme gaspillage. Toutes nos crasses se retrouvent à l’incinérateur, ce sont des quantités industrielles », explique Alain Maron, dans les colonnes de Sudinfo.

« On ne pourra plus mettre de déchets organiques dans le sac blanc, ça devra être dans le sac orange ou dans un compost individuel ou collectif. Du côté du sac bleu, il y a plein de choses qu’on ne pouvait pas mettre et qui s’y retrouvent désormais comme les plastiques plus souples et plus gras car on peut les retraiter, les réutiliser comme matière. Ce nouveau tri devra également être respecté », précise le ministre. L’écologiste compte sur un effet de vases communicants. « Le sac blanc va progressivement rétrécir. Pour le moment, il est constitué d’environ 40 % de déchets organiques. Tout le monde ne va pas sortir du jour au lendemain tous ses déchets alimentaires du sac blanc. Mais de plus en plus de gens vont le faire avant et après la date de l’obligation. Progressivement, au total, les tonnages en sac blanc vont diminuer, les poids en sac orange vont augmenter, et idem sur les poids des nouveaux sacs bleus qui sont plus gonflés. Ça doit engendrer une modification de collecte », assure-t-il.