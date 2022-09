Scène cocasse au conseil communal de Verviers: en plein vote, le ton monte et le conseil est interrompu

C’est une scène cocasse qui s’est déroulée ce lundi soir lors du conseil communal de Verviers. La séance a été interrompue en plein vote alors que les conseillers étaient occupés à débattre d’un point concernant le projet de centre commercial City Mall.

Ce sont les conseillers Ecolo et PTB, membres de l’opposition, qui avaient demandé l’ajout de ce point, afin de permettre un débat entre les différentes formations politiques, en séance publique, sur l’état de la situation dans le périmètre de revitalisation de Spintay et de la relance du centre-ville mais aussi de solliciter d’urgence le collège communal afin de clarifier sa position au sujet des quatre conventions avec lesquelles la Ville de Verviers est liée à ce promoteur qui lui doit plus d’un million d’euros.