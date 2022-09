Liège: les véhicules trop bruyants pourraient être saisis

La ville de Liège prévoit de faire saisir les voitures et motos qui sont trop bruyantes, a annoncé le bourgmestre liégeois Willy Demeyer, rapporté par 7sur7.

Le chef du groupe Les Engagés avait interpellé le bourgmestre, l’encourageant à sanctionner les propriétaires de véhicules qui provoquent des nuisances sonores. « Plusieurs fois par semaine, je suis réveillé la nuit par un vrombissement. Un chauffard qui teste ce que son engin a dans le ventre et qui partage avec nous les flatulences de son pot d’échappement. Hébété, dans mon lit, je réalise que c’est l’entièreté du quartier, des centaines de personnes, qui se réveillent en sursaut », a témoigné Benoît Bouchat lors du conseil communal. « Le bruit excessif est cause de stress, de troubles du sommeil, c’est un facteur de développement des maladies cardiovasculaires, et il peut retarder le développement cognitif des enfants », a-t-il dénoncé.