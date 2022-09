La brique a un nouveau patronyme: Embuild est né

Ne dites plus Confédération Construction mais Embuild. L’organisation sectorielle a un nouvel administrateur délégué depuis le 1er décembre 2021 en la personne de Niko Demeester, qui a succédé à Robert de Mûelenaere. Histoire d’encore mieux marquer le remplacement de direction, elle vient de décider de changer de dénomination. Pour la petite histoire, le « Em » signifie à la fois « Empower » et « Embrace », à savoir renforcer et soutenir. Pas besoin de traduire le « build ».