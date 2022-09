«On ne peut pas réparer une société abîmée d’un coup de baguette magique»

Dans le cadre de vos travaux, aussi bien littéraires qu’universitaires, vous vous occupez depuis des décennies de la question du postcolonialisme. Que signifie ce mot pour vous ?

On appelle postcolonialisme ce qui est resté, ce qui a émergé, ce qu’ont créé les Nations – cette notion plus large que celle d’Etat – anciennement colonisées. Et les études postcoloniales, auxquelles je me suis consacré pendant des années, se concentrent sur la compréhension des conséquences encore perceptibles du colonialisme, notamment, quoique pas uniquement, dans la littérature. Généralement, on utilise ce terme en étant convaincu que le colonialisme est terminé et que nous vivons dans un monde qui en est libéré. C’est une erreur.