Le Nobel de littérature 2021: «Le devoir de sauver chaque vie humaine est une évidence pour moi»

Abdulrazak Gurnah est le premier écrivain noir depuis Toni Morrison (1993) et le quatrième de l’histoire à recevoir le prix Nobel de littérature (en 2021) ; il est aussi le second, après Najib Mahfouz (1988), d’origine arabe. Il est né en 1948 dans le sultanat de Zanzibar, intégré en 1964 à la Tanzanie, et a émigré vers la Grande-Bretagne en 1968. Jusqu’à sa retraite il y a cinq ans, il enseignait la littérature anglaise et postcoloniale à l’Université du Kent, à Canterbury. Il est l’auteur de romans, de nouvelles et d’essais ; il a écrit et publié deux tomes d’essais consacrés à la littérature africaine.

Quelle a été votre réaction quand vous avez reçu le coup de fil de Stockholm ?