«Qu’est-ce qu’il croit, le gros?»: Marc Delire réagit

À lire aussi Grossophobie: «C’est en montrant des corps gros qu’on les normalise»

L’émission s’est ensuite prolongée sans que les différents intervenants ne rebondissent sur ces propos.

Contacté par Le Soir, Marc Delire a réagi. « Je suis d’origine namuroise et carolo. En wallon, “gros” est un mot familier qui s’utilise avec bienveillance et en toute sympathie.

Quand j’interpelle mon fils, qui est fin comme un spaghetti, parce qu’il n’a pas étudié, je lui dis : “Ecoute gros, tu n’as pas encore étudié ?” A nouveau, s’il y a des gens qui ont envie de faire des polémiques pour rien, qu’ils s’amusent. Alors, si cela a été mal compris, que cela puisse choquer certains, je peux le comprendre, mais c’est regrettable car, pour ma part, il n’y avait aucune volonté de choquer. C’est une perte de temps invraisemblable. Que les gens se renseignent sur la signification de ce mot en wallon. Pour être tout à fait franc, il m’arrive de dire “ça va, gros”, à des gens avec qui je travaille, comme on dirait “ça va, mon pote”. Quand je parle de Vanhaezebrouck en disant “gros”, cela n’a rien à voir avec son physique. S’il apprend ça, je pense qu’il va en rire. Et si jamais je l’avais offusqué, je lui présente mes excuses. Mais je le répète, il n’y a rien de méchant. J’aurais pu dire la même chose de Wilmots. Ou quand je ne suis pas d’accord avec Philippe Albert, je peux lui dire “allez rastreins gros”. Personne n’a rebondi quand, au cours de la discussion, j’ai dit “m’enfin putain, tu vois où on en est avec les Diables ?”. La Tribune, c’est comme si tu discutais avec des potes autour d’un verre. En interne, je n’ai eu aucune réaction, personne ne m’a parlé de ça. Quand je dérape, on en parle après, mais là, sur le coup, il n’y a pas une allusion, pas un mot, pas une virgule, rien. Je tombe des nues.

De manière générale, j’ai l’impression que moi, je ne peux rien dire. Ce que je dis, tout le monde peut le dire, mais parce que c’est moi qui le dis, cela ne passe pas. »