Trois questions à Bruno Erpicum, architecte

Ce projet a été conçu jusque dans les moindres détails…

C’est une volonté qu’on applique dans tous nos bâtiments. Tous les accessoires d’architecture techniques et/ou sécuritaires qui peuvent être évités le sont. Tout ce qu’on installe doit être, dans la mesure du possible, une réponse à notre volonté architecturale. C’est un retour à l’essentiel. L’architecture moderne, c’est l’abolition de toute forme de décoration au bénéfice de la justesse des proportions. La technique visible est une forme de décoration non souhaitée. Donc, on se doit de la traiter. Soit de la faire disparaître en l’intégrant soigneusement, soit de l’afficher mais en le faisant bien.

Il y a néanmoins une question de budget…