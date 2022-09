Une maison grotte nichée dans la nature, dans la périphérie bruxelloise

Soulever le terrain, y loger le bâtiment, le recouvrir de végétation. Une seule volonté : disparaître, le plus possible. Pour l’Atelier d’architecture Bruno Erpicum & Partners, l’intégration est essentielle.

Qui a dit que l’architecture remarquable devait forcément se faire remarquer ? Dans la périphérie bruxelloise, l’Atelier d’architecture Bruno Erpicum & Partners a conçu un bâtiment qui mise sur la discrétion… Et ce, à la demande de son client. Ce dernier souhaitait agrandir son habitation par une extension sans perdre les perspectives et l’environnement dont il jouissait tous les jours. Une annexe de taille, intégrant partie professionnelle, atelier de peinture, piscine couverte et cuisine.

Un défi ? Pas pour les architectes qui, immédiatement, ont imaginé enterrer partiellement le bâtiment. « D’entrée de jeu, on a dit au propriétaire que c’était facile », sourit Bruno Erpicum. « Mais lui ne nous croyait pas… Le terrain est en pente douce, il n’envisageait pas qu’on puisse construire un bâtiment partiellement enterré, un bâtiment grotte. »