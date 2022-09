Erik Verbruggen vient étoffer l’équipe de BelSquare

Dans le sillage des trois grands majors immobiliers (Jll, CBRE et Cushman & Wakefield), BelSquare, aujourd’hui, s’est taillé une place de choix dans le marché immobilier belge. « Charles Lasserre et moi-même avons créé la société il y a neuf ans », précise David Vermeesch. « Ces dernières années, nous nous sommes développés et avons étoffé plusieurs départements : le letting & sales, le valuation, le design and build, le capital market et, tout récemment, un département recherche. »