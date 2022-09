Le PSG sous le feu des critiques après les propos de son entraîneur sur les jets privés (vidéo)

La sortie de l’entraîneur du Paris SG Christophe Galtier qui a proposé que son équipe fasse ses prochains déplacements en « char à voile », plutôt qu’en avion comme ce week-end pour se rendre à Nantes, a fait réagir, en pleine polémique sur les jets privés et leur impact sur le climat.

Arrogance », « Don’t look up », « mépris », « déconnexion ». Il aura suffi d’un fou rire de Kylian Mbappé suivi d’un trait d’ironie de Christophe Galtier sur le recours aux chars à voile dans les déplacements du PSG, au lieu d’avions très émetteurs de carbone, pour déclencher une tornade médiatique et politique.

« Ce matin, on a discuté avec la société avec laquelle on fait nos déplacements pour savoir si on ne pouvait pas se déplacer en char à voile », a-t-il grincé hilare lors d’une conférence de presse lundi, juste après un fou rire de Kylian Mbappé, en répondant à une question sur la possibilité de recourir au train plutôt qu’à l’avion.