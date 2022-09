Compro Oro, «Buy the dip» ***

Sdban Ultra

Difficile de classer la musique du groupe gantois. Mais les étiquettes ne sont pas absolument nécessaires : il suffit que la musique soit bonne, et elle l’est. C’est un mélange de techno, de musique de film, avec des réminiscences de rock, de jazz, de funk, de psychédélisme, d’americana, de pop. Mais ce Buy the dip est surtout un album aux sonorités formidables, avec du vibraphone, des synthés, une basse ronflante, des tas de percussions et une guitare très années 60 aux accents de Ry Cooder, l’idole de Bart Vervaeck, le guitariste du groupe. Cet album nous emmène dans un voyage exotique voluptueux, sensuel, original, tantôt sombre tantôt souriant, d’une grande recherche, d’une grande richesse.