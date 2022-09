Le post-exotisme de Compro Oro

Le groupe de Gand publie un album aux sonorités sensuelles, mix de musiques de film, d’americana, de psychédélisme, de techno, de pop et de jazz.

Compro Oro, c’est une expression qu’on voit sur les vitrines de nombre de boutiques dans les pays de langue espagnole. Ça indique qu’on achète de l’or dans le magasin. Le groupe gantois, lui, n’en achète pas : il en vend. Car sa musique est très généreuse et irisée comme le métal précieux. Le groupe gantois existe depuis 2013. Il vient de sortir son cinquième album, Buy the dip. Et ses musiciens peuvent en être satisfaits : il est coloré, sensuel, riche.